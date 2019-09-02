“ليالي الخيمة” تطرب مدينة جدة في نسختها الثالثة

جدة : البلاد

تشهد مدينة جدة في 13 من سبتمبر القادم إقامة ليالي الخيمة الموسيقية 3 وذلك على مسرح جامعة دار الحكمة، حيث يشارك مجموعة من العازفين السعوديين حفل موسيقي كلاسيكي يمزج بين الكلاسيكية والحداثة في عالم الموسيقى.

وتسعى ليالي الخيمة التي يقدم فقراتها على المسرح الإعلامي اللامع ياسر السقاف عبر هذه السلسلة المتتابعة إلى تقديم مجموعة من الموسيقيين والعازفين السعوديين، إضافة إلى تقديم أبرز العازفين المحليين والعالميين لدمجها وتقديمها للجمهور بشكل مختلف ومتناغم.

وتضم ليالــي الخيمة مجـموعــة مـن الـموسـيقيين والــعازفــين السعوديــين المميزيــن وهم ريان السقاف (عود ريان) على آلة العود وعلي الخفاجي (بيانو) وعبدالله سامي ومحمد الصقير، فيما سيكون ضيف الأمسية عازف سعودي معروف على آلة مميزة ليكون إضافة للمجموعة المشاركة.

وتــتميز هــذه المجموعة بـالإتـقان ومـهارة فـي العزف على آلات مميزة ولديـهم مـن الخبرة فـي الـموسيقى والعزف مـا يشـبع ذوق جـمهور الموسـيقى الـكلاسيكية والشـرقـية ويـلامـس احـساسـه بـالـتوافـق الـموسـيقي وطـرق الـعزف الـتي تميزت بها المعزوفات والمؤلفات والالحان الموسيقية المقدمة.

وأوضح ريان السقاف أن ليالي الخيمة ليست فرقة موسيقية أو حفلة بل هي نشاط تثقيفي وترفيهي يضع نصب عينيه كيفية الارتقاء بالذائقة الثقافية والفنية في المملكة، وإبراز العطاءات الموسيقية السعودية وتسليط الضوء عليها.

الجدير ذكره سبق وإقامة أمسيتين لليالي الخيمة الأولى كانت في دار الحكمة 28 ديسمبر 2018 والأخيرة كانت في 12 ابريل 2019 بأكاديمية وعد.