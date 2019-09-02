في ظل الأمن الوارف.. مدارس الحد الجنوبي تستقبل الطلاب

صامطة ـ البلاد
بدأت مدارس محافظات الحد الجنوبي أمس تنبض بالطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث توجه الطلاب إلى مدارسهم منذ ساعات الصباح الباكر ، في ظل الأمن الوارف الذي تتفيأ بظلاله محافظات الحد الجنوبي “خاصة” ومنطقة جازان بشكل عام ، وذلك بفضل الله، سبحانه وتعالى، ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، وتكاتف أبناء الوطن وتلاحمهم ، وما هيأته إدارة التعليم من تجهيزات للمدارس ، واستعدادات الجهات الأمنية ، عبرتطبيقها لخططها المرورية في بداية العام الدراسي.
كما ازدانت أروقة المدراس بالطلاب ، ومشاركة أولياء الأمور لأبنائهم في بدء فعاليات الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين.