الرياضة

علاقة قوية تجمع ريال مدريد بنادي باريس سان جيرمان

في صفقة تبادلية.. نجم ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان

محمد ابو الوفاaccess_time3 / محرم / 1441 هـ       2 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
من مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان

انتقل حارس مرمى ريال مدريد الإسباني إلى نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية اليوم الإثنين.

وبموجب الصفقة فإن النادي الملكي سيحصل على خدمات حارس مرمى باريس، ألفونس أريولا، لموسم واحد على سبيل الإعارة.

عقد نافاس (32 عامًا) سيمتد مع حامل لقب الدوري الفرنسي حتى صيف 2023، وبراتب يُقدّر بـ 150 ألف يورو أسبوعيًا.

وأبدى نافاس رغبته في المغادرة بعدما بات الخيار الثاني في مركز حراسة المرمى، عقب التعاقد مع البلجيكي ثييبو كورتوا.

بدوره فإن ريال مدريد متفهم للأمر، وأصدر بيانًا رسميًا يشكر من خلاله اللاعب على فترة وجوده بالنادي..

يؤكد ريال مدريد على حبه وامتنانه العميق تجاه نافاس الذي دافع عن قميص النادي لخمسة مواسم، لقد كان كيلور نافاس جزء من فترة تعتبر من ضمن الأهم في تاريخنا”.

وكان نافاس قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد صيف 2014 قادمًا من ليفانتي، ليخلف الأسطورة إيكر كاسياس كحارس أساسي للميرنجي.

وفاز نافاس رفقة ريال مدريد بثلاث ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا، والآن شدّ الرحال إلى باريس سان جيرمان لمحاولة كتابة تاريخ جديد له.

محمد ابو الوفا

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