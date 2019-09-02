في صفقة تبادلية.. نجم ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان

انتقل حارس مرمى ريال مدريد الإسباني إلى نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية اليوم الإثنين.

وبموجب الصفقة فإن النادي الملكي سيحصل على خدمات حارس مرمى باريس، ألفونس أريولا، لموسم واحد على سبيل الإعارة.

Si Dios cambia nuestros planes es porque algo va a mejorar. Deseando comenzar un nuevo camino y hacer historia en PSG

Lorsque Dieu change nos projets, c'est que quelque chose va s'améliorer. J’ai hâte de commencer un nouveau chemin et de faire histoire dans le PSG #ICICESTPARIS pic.twitter.com/GhH6hnFO3N — Keylor Navas (@NavasKeylor) September 2, 2019

عقد نافاس (32 عامًا) سيمتد مع حامل لقب الدوري الفرنسي حتى صيف 2023، وبراتب يُقدّر بـ 150 ألف يورو أسبوعيًا.

وأبدى نافاس رغبته في المغادرة بعدما بات الخيار الثاني في مركز حراسة المرمى، عقب التعاقد مع البلجيكي ثييبو كورتوا.

بدوره فإن ريال مدريد متفهم للأمر، وأصدر بيانًا رسميًا يشكر من خلاله اللاعب على فترة وجوده بالنادي..

يؤكد ريال مدريد على حبه وامتنانه العميق تجاه نافاس الذي دافع عن قميص النادي لخمسة مواسم، لقد كان كيلور نافاس جزء من فترة تعتبر من ضمن الأهم في تاريخنا”.

وكان نافاس قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد صيف 2014 قادمًا من ليفانتي، ليخلف الأسطورة إيكر كاسياس كحارس أساسي للميرنجي.

وفاز نافاس رفقة ريال مدريد بثلاث ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا، والآن شدّ الرحال إلى باريس سان جيرمان لمحاولة كتابة تاريخ جديد له.