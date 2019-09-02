الرياضة

فيديو .. استقبال حافل لكويلار من جانب مشجعي الهلال

محمد ابو الوفاaccess_time3 / محرم / 1441 هـ       2 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
كويلار لاعب الهلال

وصل الدولي الكولومبي جوستافو كويلار إلى العاصمة السعودية الرياض، من أجل التوقيع بشكل رسمي مع الهلال.

وكان باستقبال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحية صفقتهم الجديدة.

وشهدت عملية استقطاب كويلار إلى الهلال العديد من المصاعب، إذ رفض ناديه فلامنجو التفريط في خدماته بباديء الأمر.

ثم دخل نادي بولونيا الإيطالي وقدّم عرضًا قويًا للاعب بلغ 8 ملايين يورو، وكادت الصفقة أن تُحسم لولا رفض اللاعب للراتب.

لاحقًا تذمر كويلار ورفض حضور المباريات، وهو ما استحق عليه عقوبة من طرف إدارة فلامنجو بتعليق نشاطه الكروي.

الانفراجة جاءت بتقديم الهلال لعرض قوي لم تستطع إدارة النادي البرازيلي رفضه، إضافة إلى راتب ضخم للاعب.

شاهد المقاطع التالية من استقبال كويلار من طرف جماهير الزعيم..

محمد ابو الوفا

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