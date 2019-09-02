فيديو .. استقبال حافل لكويلار من جانب مشجعي الهلال

وصل الدولي الكولومبي جوستافو كويلار إلى العاصمة السعودية الرياض، من أجل التوقيع بشكل رسمي مع الهلال.

وكان باستقبال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مئات المشجعين الذين احتشدوا لتحية صفقتهم الجديدة.

وشهدت عملية استقطاب كويلار إلى الهلال العديد من المصاعب، إذ رفض ناديه فلامنجو التفريط في خدماته بباديء الأمر.

ثم دخل نادي بولونيا الإيطالي وقدّم عرضًا قويًا للاعب بلغ 8 ملايين يورو، وكادت الصفقة أن تُحسم لولا رفض اللاعب للراتب.

لاحقًا تذمر كويلار ورفض حضور المباريات، وهو ما استحق عليه عقوبة من طرف إدارة فلامنجو بتعليق نشاطه الكروي.

الانفراجة جاءت بتقديم الهلال لعرض قوي لم تستطع إدارة النادي البرازيلي رفضه، إضافة إلى راتب ضخم للاعب.

شاهد المقاطع التالية من استقبال كويلار من طرف جماهير الزعيم..

🎥- فيديو جماهير الزعيم تردد " اوووه ياهلالي " في استقبال " جوستافو كويلار😍💙💙

Snapchat: snap-mnbr pic.twitter.com/fTM39PSopy — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) September 2, 2019

🎥لحظة وصول لاعب #الهلال الكولمبي كويلار الى الرياض pic.twitter.com/r8N3hsq5Zg — المدرج الهلالي 58 (@Almodrjalhilali) September 2, 2019

🎥- فيديو

جماهير الهلال تحاصر جوستافو كويلار لتدعمه بعد توقيعه مع الفريق 👍💙💙

Snapchat: snap-mnbr pic.twitter.com/ZuzS1uymBC — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) September 2, 2019