رائحة الفم الكريهة.. 8 استراتيجيات بسيطة تخلصك من الإحراج

عدد كبير من الناس وربما الجميع يعاني من رائحة الفم الكريهة، محرجة ومنفرة وقاتلة للثقة.

لكن هناك طرق بسيطة متعددة ومتاحة لمعظم الناس تمنع رائحة الفم الكريهة من الظهور.

موقع Bright Side، استعرض قائمة تضم عناصر بسيطة يمكن أن تمنع رائحة الفم الكريهة، يمكن إيجازها في التقرير التالي

التفاح والجزر والكرفس

التفاح والجزر وعيدان الكرفس تدعم عملية الهضم وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

وبالتالي تمنع تلك العناصر تكوين غاز معين في المعدة، إذا تم إطلاقه عن طريق الفم أثناء التنفس يسبب رائحة كريهة.

كذلك الفواكه الطازجة تعزز إنتاج اللعاب في الفم.

وهذا من شأنه التخلص من البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة من الأسنان واللسان واللثة.

يمكن للمعدة الفارغة أيضًا أن تسبب رائحة الفم الكريهة لأنها تؤدي إلى تراكم الحمض.

لذلك، يعد تناول الفواكه طريقة صحية للحفاظ على بطنك ممتلئًا والتخلص من رائحة النفس الكريهة.

الخضروات

رائحة الفم الكريهة يمكن أن تكون أحد أعراض ارتداد الحمض أو اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

ونادرا ما تحدث هذه المشكلات إذا كان نظام المناعة ضعيفا، ويعد تناول الخضروات وسيلة رائعة لتعزيز المناعة.

أيضا الخضروات غنية بالكلوروفيل، وهو الصبغة الذي تستخدمها النباتات لعملية التمثيل الضوئي لامتصاص الطاقة من أشعة الشمس.

والكلوروفيل مزيل رائحة طبيعي فعال ويمكن أن يزيل أي رائحة من الفم.

الشاي الأخضر

كذلك للشاي الأخضر فوائد صحية عديدة، تشمل تحسين وظائف المخ وتقليل خطر الإصابة ببعض أشكال السرطان.

كما أنه يساعد في إزالة السموم من الجسم، وبالتالي يمنع رائحة النفس الكريهة.

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مضادات الأكسدة الطبيعية المعروفة باسم “الكاتشين”.

وتساعد تلك المواد في محاربة البكتيريا الموجودة في الفم والتي تسبب رائحة الفم الكريهة.

الشاي بالليمون والزنجبيل

الشاي بالليمون والزنجبيل لهما العديد من الخصائص الطبية.

يمكنهما أن يعالجا اضطراب المعدة الذي يسبب إطلاق أبخرة نتنة من الفم.

وحتى إذا كان الشخص لا يحبهما، يمكن فقط شطف الفم بهما، فهذا سيساعد في إخفاء الرائحة وسيجعل حامض الستريك في الليمون نمو البكتيريا صعبا.

الماء

شرب الماء يجعل الفم رطبا، والرطوبة الدائمة في الفم تساعد على التخلص من جزيئات الطعام والخلايا الميتة.

وهذا يساعد على منع نمو البكتيريا في الفم، وشرب الماء ضروري أيضًا للعديد من العمليات الأيضية الأخرى.