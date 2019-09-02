العساف والجبير يبحثان مع وزيرة الخارجية السويدية العلاقات

الرياض ـ البلاد

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس ، وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم، التي تزور المملكة حاليا. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات المنطقة.