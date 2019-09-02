اختتام المرحلة الثانية من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن

الطائف : واس

أختمت مساء أمس المرحلة الثانية من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن الثاني، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، بميدان الهجن بمحافظة الطائف، وخصصت لأشواط الماراثون والأشواط الدولية وأشواط الإنتاج وأشواط السودانيات.

وشهدت المرحلة الثانية تنفيذ 48 شوطاً على مدار 7 أيام، وسط مشاركة ثمانية دول هي: الجمهورية الفرنسية والإمارات والكويت وعمان والبحرين ومصر والسودان والأردن، كما بلغ عدد المطايا المشاركة في هذه المرحلة ما يقارب (1٥٠٠) مطية ، ٥٠٠ منها شاركت في الأشواط الدولية.

يذكر أن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن انطلقت يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019م،وتستمر حتى يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، وحقق المهرجان في عامه الأول شهرة عالمية وحضورا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك فيه أكثر من 11 ألف مطية، وسط إقبال كبير من ملاك الهجن وعشاقها ومحبيها من مختلف مناطق المملكة ومن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومن مملكة البحرين والمملكة الأردنية ومصر والسودان، وبلغت جوائز المهرجان لهذا العام (53) مليون ريال، ويتضمن 439 شوطاً يتنافس فيها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية.