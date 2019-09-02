أجمل الهديا لزوار المدينة المنورة بأيد سعودية

المدينة المنورة- البلاد

تعمر أسواق المنطقة المركزية بالمدينة المنورة بالكثير من الهدايا، التي يقبل عليها الزوار كذكرى غالية من الرحاب الطاهرة ، خاصة وأن العديد من هذه السلع يحاكي معالم المدينة وتتميز بصنعها المحلي.



وتنتشر بجوار المسجد النبوي والأماكن التي يقصدها الزائرون العديد من منافذ البيع لمنتجات بعض مصانع المدينة المنورة من مختلف السلع والهدايا؛ مثل عجوة المدينة المنورة وسجادة الصلاة والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى السبح وبعض الصور والمجسمات، وتوفر تلك المنافذ والمحال فرصاً وظيفية دائمة للسعوديين الذين يرحبون بالمتسوقين من داخل المملكة وخارجها على مدار العام.

وتقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” على تهيئة البيئة الملائمة لجذب وتوطين هذه الأنشطة ، وتمكين الصناعة ورفع نسبة المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المؤهلة لعمل السعوديين والسعوديات للخروج بمنتجات عالية الجودة.