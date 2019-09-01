وفد دبلوماسي من 60 دولة يزور سوق عكاظ

الطائف – خالد بن مرضاح

زار وفد دبلوماسي يضم 60 معتمداً في المملكة وأسرهم، سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشرة، ضمن موسم الطائف، يرافقهم مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة هاني بن عبدالوهاب كاشف، وعدد من موظفي فرع وزارة الخارجية .



وتأتي زيارة الوفد الدبلومسي لسوق عكاظ الذي يحكي أصاله تراث وتاريخ بلاد الحرمين الشريفين والجزيرة العربية، امتداداً لسلسلة الزيارات التي تنظمها وزارة الخارجية في إطار واجباتها نحو السلك الدبلوماسي؛ لتعريفهم بالإرث الحضاري والإنساني للمملكة العربية السعودية، واطلاعهم على مختلف الحضارات والتطوير في المملكة، وبما تزخر به من طاقات كبيرة ونوافذ ثقافية عميقة متنوعة.

وفي ختام الزيارة، نوه الوفد الدبلوماسي ، بالفعاليات والمناشط الثقافية والسياحية في سوق عكاظ التاريخي، التي تعكس مدى الاهتمام الحكومي بالجوانب الثقافية، والسياحية.