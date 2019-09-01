كيف تحافظ على بطارية اللاب توب ؟

يعتمد الكثير من الناس على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية فى عملهم وحياتهم الاجتماعية، ولكن على الرغم من التقدم الهائل فى قوة وقدرات هذه الأجهزة، لا يزال تضاؤل ​​عمر البطارية يمثل مشكلة بالنسبة للكثيرين.

للمساعدة فى مكافحة ذلك، قدم موقع “مترو” البريطانى بعض النصائح لمساعدتك فى الحصول على أقصى استفادة من بطارية جهازك، ونرصدها لك فيما يلى.

اطفئ شبكة الـ WiFi

إذا كنت لا تستخدمها

على الرغم من أن معظم استخدام الكمبيوتر المحمول يتطلب الوصول إلى الإنترنت، إلا أن تعطيل ميزاتWi-Fi عندما لا يكون قيد الاستخدام أمر هام للغاية، إذ يستمد الـ Wi-Fi الكثير من الطاقة من البطارية، لذا فإن إيقاف تشغيله قد يوفر لك جزءًا كبيرًا من عمر البطارية.

الإضاءة الخلفية

يعد سطوع الشاشة أحد أهم العوامل التى يمكن أن تؤثر على عمر البطارية، وتتيح لك المصابيح الخلفية رؤية ألوان شاشة LCD أو شاشة LED بوضوح، وعلى الرغم من تطويرها بشكل ملحوظ عن ما كانت عليه من قبل، لا تزال تستخدم قدرًا كبيرًا من الطاقة.

استخدم البطارية بمجرد شحنها

يحب الكثير من المستخدمين الاحتفاظ ببطارية الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم فى حالة شحن دائم، وهذا يمكن أن يكون ضارا لطول عمر البطارية، وتتضمن بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة ميزة لتجنب هذه المشكلة عن طريق منع شحن البطاريات بالكامل، ولكن من الأفضل عدم شحن البطارية بشكل كامل لزيادة عمرها.

أفصل أى أجهزة طرفية غير ضرورية

كل عملية تقوم بتشغيلها على جهازك تحتاج إلى البطارية، وستؤثر العناصر الخاملة البسيطة، مثل القرص غير المستخدم الموجود فى محرك الأقراص أو الميكروفون الخارجى أو USB المتصل، على كفاءة بطاريتك، لذلك ستكون إزالة تلك العناصر عند عدم استخدامها مفيدة للغاية.

إدارة التطبيقات والبرامج الخاصة بك

هناك الكثير من الأشخاص الذين يفتحون علامات تبويب إنترنت لا حصر لها على متصفح الويب الخاص بهم، وعلى الرغم من أنه يعد إنجازًا بالنسبة لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك للحفاظ على كل تلك الصفحات، فأنه يلزم توفير مزيد من الطاقة من البطارية للحفاظ على تشغيل هذه التطبيقات.

ببساطة، لن يؤدى إغلاق أى علامات تبويب غير مستخدمة إلى زيادة سرعة الكمبيوتر المحمول فحسب، بل سيطيل وقت تشغيله أيضًا.

تغيير إعدادات الطاقة

يوجد حل بسيط مثل تغيير إعدادات البطارية إلى وضع “Battery Saver“، وهو مفيد بشكل خاص عند التنقل من مكان لآخر، وتلك الميزة تقلل من استهلاك الطاقة لعمليات نظامك عن طريق تقليل نشاط الخلفية.