كاميرا ثالثة بـ iPhone الجديد لنقاء الصورة

واشنطن – البلاد

كشف تقرير جديد، أن شركة أبل تستعد للكشف عن منتجاتها الجديدة خلال الأسابيع القادمة، بما فى ذلك هواتف أيفون الجديدة، فضلا عن ترقية أجهزة أيباد اللوحية، وإطلاق أجهزة محمولة جديدة للمرة الأولى منذ سنوات.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية: إن هواتف أيفون ستأتي فى 3 إصدارات، حيث سيكون هناك طراز “آيفون برو” ليكون بديلا iPhone XS و XS Max، ومن المنتظر أن تمتلك هواتف آيفون الجديدة نظام الكاميرات الخلفية الجديد، الذى سيتكون من 3 كاميرات، وستركز الكاميرا الثالثة على التصوير العريض، كما ستلتقط الكاميرات الثلاث الصور فى وقت واحد، حيث سيتم استخدام برنامج ذكى جديد لتصحيح الصور الملتقطة تلقائيًا ثم جمعها فى صورة واحدة، وستكون دقة الصور أفضل مع نظام الكاميرات الجديد، كما سوف تتحسن قدرات التصوير فى ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن المنتظر، أن تدعم الهواتف الجديدة أيضًا ميزة الشحن اللاسلكى العكسى، التى تسمح للمستخدمين بشحن الأجهزة الأخرى، من خلال وضعها على ظهر الهاتف فقط، وكشفت الشركة أن شكل الهواتف لن يتغير، حيث ستحافظ الشاشات على مقاسها، لكن قد تتغير بعض ألوان هواتف آيفون، وقد تكون الهواتف الجديدة قادرةً على تحمل السقوط بفضل تقنية مقاومة التحطم الجديدة.

كذلك من المنتظر أن تتضمن الهواتف أيضًا مستشعرًا متعدد الزوايا لتقنية التعرف على الوجوه Face ID، ليتمكن المستخدمون من فتح قفل الجهاز بسهولة، كما ستحتوى هواتف آيفون الجديدة على معالجات “i13” الأسرع، ولكن لن يدعم أى من الإصدارات الجديدة تقنية 5G.