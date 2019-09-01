الرياضة

مختار علي .. آخر صفقات النصر في الميركاتو..

فيديو.. تعرف على صفقة النصر “المُدوّية” مختار علي

محمد ابو الوفاaccess_time2 / محرم / 1441 هـ       1 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
مختار علي لاعب النصر الجديد

أعلن نادي فيتيس أرنهيم الهولندي عن انتقال لاعبه مختار على إلى صفوف النصر خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

مختار (12 عامًا) ينشط في مركز الوسط الدفاعي، من أبوين صوماليين ومن مواليد المملكة العربية السعودية.

مثّل المنتخب الإنجليزي في 6 مباريات للفئات الشبابية، بيد أن رغبته النهائية كانت المنتخب السعودي وخاض معه أول مباراة في أكتوبر 2017.

وانضم مختار إلى النصر بشكل رسمي في الدقائق الأخيرة من الميركاتو، وبشكل فجائي حسبما أعلن الحساب الرسمي لفيتيس عبر تويتر.

تكوّن اللاعب في أكاديمية تشيلسي عندما انتقل إليها عام 2008، ليمكث 9 سنوات قبل الرحيل إلى فيتيس الهولندي شتاء 2017 على سبيل الإعارة.

بعدها بستة أشهر وعقب المستويات الرائعة للاعب، قررت إدارة فيتيس شراء مختار بشكل نهائي بمبلغ 500 ألف يورو.

خاض الموسم الماضي 6 مباريات في الدوري الهولندي وسجل هدفًا وحيدًا، إضافة إلى مباراة واجدة في اليورباليج.

والآن ينتظر مختار تحديات جديدة مع النصر الذي سيحاول الحفاظ على لقبه الذي أحرزه العام الماضي من دوري المحترفين السعودي.

شاهد المقاطع التالية لأبرز لقطات اللاعب..

محمد ابو الوفا

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