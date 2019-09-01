فيديو.. تعرف على صفقة النصر “المُدوّية” مختار علي

أعلن نادي فيتيس أرنهيم الهولندي عن انتقال لاعبه مختار على إلى صفوف النصر خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

مختار (12 عامًا) ينشط في مركز الوسط الدفاعي، من أبوين صوماليين ومن مواليد المملكة العربية السعودية.

Mukhtar Ali verlaat Vitesse Ali vertrekt namelijk per direct naar Al-Nassr, de ploeg uit de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad https://t.co/i6pG7BYhHA #Vitesse pic.twitter.com/V27sSErTZM — Vitesse (@MijnVitesse) August 31, 2019

مثّل المنتخب الإنجليزي في 6 مباريات للفئات الشبابية، بيد أن رغبته النهائية كانت المنتخب السعودي وخاض معه أول مباراة في أكتوبر 2017.

وانضم مختار إلى النصر بشكل رسمي في الدقائق الأخيرة من الميركاتو، وبشكل فجائي حسبما أعلن الحساب الرسمي لفيتيس عبر تويتر.

تكوّن اللاعب في أكاديمية تشيلسي عندما انتقل إليها عام 2008، ليمكث 9 سنوات قبل الرحيل إلى فيتيس الهولندي شتاء 2017 على سبيل الإعارة.

بعدها بستة أشهر وعقب المستويات الرائعة للاعب، قررت إدارة فيتيس شراء مختار بشكل نهائي بمبلغ 500 ألف يورو.

خاض الموسم الماضي 6 مباريات في الدوري الهولندي وسجل هدفًا وحيدًا، إضافة إلى مباراة واجدة في اليورباليج.

والآن ينتظر مختار تحديات جديدة مع النصر الذي سيحاول الحفاظ على لقبه الذي أحرزه العام الماضي من دوري المحترفين السعودي.

شاهد المقاطع التالية لأبرز لقطات اللاعب..

لقطات لاعب نادي #النصر الجديد

مختار علي .. 💛💙 pic.twitter.com/108C19RQKG — عمربالبيد – الاولى (@2020o) September 1, 2019

مختار علي مع الأخضر قبل كاس العالم الاخيرة pic.twitter.com/f7343n6Ego — كحيلان العتيبي#بطل_غصب (@alotibi_1955) August 31, 2019