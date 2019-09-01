«فكرة خارج العلبة».. مقترح جديد للإقلاع عن تدخين السجائر

التدخين من الأخطار المحدقة بالعالم والبشرية، هذا ما اتفق عليه الجميع حتى المدخنون أنفسهم.

وفي أحدث الدراسات كانت هناك مقترحات جديدة للحد من عدد المدخنين المتزايد، بعد اعتبار التدخين سبب رئيسي في 70% من الإصابات بسرطان الرئة في العالم.

ووفق تقرير بثته جريدة “ديلي ميل” الإنجليزية، فإن الإحصائيات أظهرت أن عدد المدخنين في المملكة المتحدة يبلغ 7.4 مليون شخص.

بينما يُعتقد أن عددهم في العالم يتعدى المليون مدخن.

المقترحات الجديدة حاولت إيجاد طريقة للحد من انتشار التدخين.

اقترح مجموعة من الباحثين بجامعة “ستيرلينج” الأسكتلندية أن تتم طباعة عبارات تحذيرية على كل سيجارة منفردة.

هذا بدلا من كتابتها على علبة السجائر فقط، وذلك كطريقة أكثر فاعلية لدفع الناس لترك التدخين.

عدد من العلماء أجروا تجربة تضمنت 120 شابا، تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، تم إعطاؤهم سجائر عادية غير مكتوب عليها أي شيء.

السيجارة كالعادة موضوعة داخل العبوات التي تحمل العبارات التحذيرية المعتادة، وسجائر أخرى مكتوب عليها عبارة “التدخين يقتل”.

جميع المشاركين أكدوا أنهم شعروا بأن السجائر المطبوع عليها العبارة كان لها تأثير أكثر قوة من السجائر العادية.

هذه الفكرة لم تنل نفس القدر من الترحيب لدى بعض الناس، مثل “كريستوفر سنودن”، أحد مسؤولي “معهد الشؤون الاقتصادية” بلندن.

أكد سنودن أنه لا يعتقد أن وضع التحذيرات على السجائر سيؤدي لنتيجة ملحوظة في منع انتشار التدخين، حيث إن كل الناس تعلم بالفعل أن التدخين ضار بالصحة.