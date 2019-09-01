المحليات

بدر بن سلطان يطلع على جهود “مكافحة المخدرات” بمكة

صحيفة البلادaccess_time2 / محرم / 1441 هـ       1 سبتمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة, اجتماعاً تخلله استعراض لأعمال مكافحة المخدرات في المنطقة والمحافظات التابعة لها.

واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع الذي حضره مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني يرافقه مديرو المكافحة بمحافظات المنطقة، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لضبط الممنوعات وتعقب المروجين، وكذلك الخطط التوعوية المزمع تنفيذها لتحصين المجتمع ضد هذه الآفة الخطيرة والبرامج التوعية التي تستهدف الطلبة والطالبات.

صحيفة البلاد

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