انفجارات تخرق هدنة إدلب

ادلب ـ وكالات

سقط ما لا يقل عن 40 قتيلا في قصف صاروخي استهدف موقعا لإحدى الفصائل المسلحة في محافظة إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي لم يتمكن من تحديد هوية الجهة التي أطلقتها.

وأفاد المرصد عن “دوي انفجارات ناجمة عن ضربات صاروخية استهدفت مقرات لفصيل حراس الدين” موضحاً أنه “لم يعلم حتى اللحظة ما إذا كانت الضربات نفذتها طائرات أم أنها صواريخ بعيدة المدى” في وقت يسري وقف لإطلاق النار في المنطقة أعلنته روسيا ووافق عليه النظام السوري. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: إنه سمع دوي 7 انفجارات عنيفة هزت شرق مدينة إدلب، ناجمة عن ضربات صاروخية استهدفت اجتماعا لقياديين في المنطقة الواصلة بين كفريا ومعرة مصرين.

ولم يكشف مدير المرصد السوري عما إذا كانت الضربات جرت عبر طائرات التحالف الدولي من فوق الأراضي التركية أم أنها صواريخ بعيدة المدى.