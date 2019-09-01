الصحة تحذر الطلاب من حمل الحقائب الثقيلة

جدة ـــ ياسر بن يوسف

نصحت “الصحة” أبناءنا الطلاب بأهمية الاختيار السليم للحقيبة المدرسية المناسبة، حيث تحتوي على جيوب عدة؛ للسماح بتوزيع الوزن بشكل أفضل على أجزاء الجسم، مشدّدة على أن تكون الأوزان على ظهر الطلبة أقل من 10 % من وزن جسمه.

وشدّدت على ضرورة مراجعة الطبيب، إذا كان الطالب يشكو آلام الظهر بشكلٍ مستمر، للحد من المخاطر، محذرة من حمل الحقائب المدرسية الثقيلة؛ كونها من أهم أسباب آلام الظهر وتشوّهات العمود الفقري، لافتة إلى أهمية تقليل الحمل على الطالب، وذلك من خلال الحرص على أخذ الكتب المطلوبة فقط لكل يوم، وتنظيف وترتيب الحقيبة حسب الجدول الدراسي مع ضرورة تعليم الطلبة الطريقة الصحيحة لحمل الحقيبة المدرسية.

وأشارت “الصحة” إلى عدم الفائدة من استخدام الحقائب ذات العجلات؛ نظراً لأنها قد تسبب آلاماً في الظهر والكتف.

الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة تأتي تواصلاً للجهود التوعوية التي تقوم بها “الصحة”؛ للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع, وتعزيز أنماط الحياة الصحية، كما أنها تأتي تزامناً مع الحملة التوعوية التي تنفّذها “الصحة” تحت شعار “صحتي مدرستي”.

الدكتور حاتم الزهراني استشاري طب الأسرة بالخدمات الطبية بوزارة الدفاع أكد أن حقائب الظهر أفضل من حقائب الكتف؛ ذلك لأن وزن الحقيبة موزع على جسمك بالتساوي. إن أقوى العضلات في الجسم هي عضلات الظهر والبطن فهذه العضلات تدعم وزن الحقيبة لكن حقائب الظهر المحمّلة أو غير المستخدمة بشكل صحيح يمكن أن تسبب بعض المشكلات الصحية الشديدة. ‎ الأشخاص الذين يحملون حقائب تحمل على الظهر ثقيلة يميلون إلى الأمام أحيانًا. بمرور الوقت ، قد يتسبب ذلك في تقريب الكتفين وتصبح الظهر العلوية منحنية. بسبب الوزن الثقيل ، وهناك فرصة للإصابة بألم في الكتف والعنق والظهر. ‎وأضاف: إن حمل عبوة ثقيلة يزيد من خطر السقوط ، خاصة على الدرج أو في أماكن أخرى حيث يضع ظهره في وضع غير متوازن. لافتا إلى أن الاختيار الصحيح لشكل ونوعية الحقيبة يتمثل في البحث عن حقيبة تحمل على الظهر مع حزام الخصر ، مما يساعد على توزيع الوزن بشكل أكثر توازنا في جميع أنحاء الجسم. حقائب الظهر مع جيوب متعددة يمكن أن تساعد أيضا في توزيع الوزن أكثر.

إضافة إلى ضبط الأشرطة حتى تجلس الحزمة بالقرب من ظهرك. إذا كانت العبوة تصطدم أسفل ظهرك أو بعقبك عند المشي ، عدم وضع كل الأشياء في الجيب الرئيسي بل استخدم الجيوب الجانبية .

كما يُنصح باستخدام الحقائب ذات العجلات للأطفال الذين لديهم مشاكل بالظهر وذلك كبديل عن حقائب الظهر ، كذلك يُفضل وجود العجلات في جميع الحقائب.

ورفع الحقيبة عن الأرض بشكل صحيح كما هو الحال مع أي وزن ثقيل ، يجب أن تنحني عند الركبتين عند رفع حقيبة الظهر على كتفيك، وتعزيز قوة عضلات الظهر والبطن من خلال التمارين الرياضية.