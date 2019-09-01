السواحة: الخدمات ستكون أكثر ابتكارا

الرياض – البلاد

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، أن الأمر الملكي بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سيعزز من مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في المملكة، وسيسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتطوير كفاءة الأداء على المستويين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ، مضيفا بأن إنشاء الهيئة دلالة واضحة على أن المملكة عازمة على تطوير الحاضر الرقمي وبناء مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار، الأمر الذي يعزز من مسيرة المملكة ورسم مستقبلها نحو الريادة في مجال التقنية والابتكار.

وقال: إن الذكاء الاصطناعي من شأنه تعزيز مستويات الأداء والإنتاجية ودعم اتخاذ القرار في القطاعات كافة، مما يجعل الخدمات المقدمة للمواطنين أكثر ابتكاراً، ويفتح مجالات عدة لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الشباب.