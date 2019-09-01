الحريري يطلب تدخلا دوليا لوقف التصعيد مع إسرائيل

بيروت : واس

أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وذلك ضمن تطور الأوضاع في الجنوب اللبناني.

وطالب الحريري خلال الاتصالين بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وكان حزب الله أعلن، في وقت سابق اليوم، إطلاق قذائف باتجاه قاعدة إسرائيلية، وأكد مقتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعطى تعليمات بفتح الملاجئ على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان، كما ألغى جميع الأعمال والنشاطات في منطقة الحدود مع لبنان.