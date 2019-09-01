 الجيش اليمني يقطع خطوط إمداد الحوثيين بصعدة

عدن ــ واس

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح عن تقديره للدعم، الذي تقدمه المملكة العربية السعودية واهتمامها المستمر بما من شأنه استكمال معركة التحرير، وطرد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأكد الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد محور كتاف بمحافظة صعدة اللواء رداد الهاشمي على قدرة اليمنيين وعزيمتهم في دحر وهزيمة الإرهابيين الحوثيين. وثمن نائب الرئيس اليمني، تضحيات الجيش الوطني لبلاده وثباته في وجه ميليشيا الانقلاب الحوثية.



فى غضون ذلك، حقق الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً عقب معارك ضارية ضدّ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

ونقل موقع “سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش تمكنت من إحكام السيطرة الشاملة على جميع الطرق المؤدية إلى وادي آل بو جبارة، وقطع جميع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش شنت قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات الميليشيا في أطراف وادي آل بو جبارة في المناطق ذاتها وتزامنت المواجهات مع غارت مكثفة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تحركات وتعزيزات للإرهابيين الحوثيين بالمنطقة.