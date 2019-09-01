الإثنين 24 محرَّم إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني

جدة : البلاد

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يوم الإثنين 24 محرَّم لعام 1441 الموافق 23 سبتمبر 2019، يوم إجازة رسمية، وفقًا لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وقالت وزارة العمل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي سيوافق يوم الإثنين 24 محرَّم لعام 1441 الموافق 23 سبتمبر 2019، تنوه الوزارة بأن يوم الإثنين المشار إليه، سيكون يوم إجازة رسمية، وفقًا لأحكام المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل».