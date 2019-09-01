اختراق مخيف لهواتف “آيفون”

كاليفورنيا – وكالات

كشف باحثون مختصون في الأمن الخارجي لشركة جوجل، أن عملية اختراق غير مسبوقة طالت هواتف آيفون، حيث وقع الآلاف من المستخدمين ضحية لهجمات، لكن نجح مسؤولو أمن أجهزة الشركة في تعطيلها بعد ذلك.

وتقول التفاصيل: إن عمليات الاختراق استمرت على مدى عامين ونصف، وأن مجموعة من المواقع الإلكترونية ساهمت في العملية من خلال تحميل تطبيقات ضارة على هواتف آيفون.

ولم تسلم أحدث أجهزة آيفون، وأكثرها تطورا لمواجهة هذه النوع من عمليات الاختراق، إذ إن عيوبا أمنية كشف عنها الباحثون في أنظمة تشغيل الهاتف الشهير، انطلاقا من IOS10 وصولا إلى IOS12.

ورغم محاولات الشركة طمأنة مستخدمي جهاز “التفاحة المقضومة” الشهير، بأن هذه البرامج الضارة تختفي بمجرد إعادة تشغيل الجهاز، ما لم تتكرر عملية زيارة تلك المواقع الخطيرة، إلا أن باحثين أمنيين في جوجل شككوا في ذلك.