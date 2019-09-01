إطلاق حملة السلامة الوقائية للمباني العالية بالرياض

الرياض : البلاد

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بالرياض اليوم , حملة السلامة الوقائية للمباني العالية, بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة بالرياض اللواء سعد الراجح، وعدد من منسوبي الدفاع المدني من ضباط وأفراد.

وتشمل الحملة جميع المباني المرتفعة في مدينة الرياض، ما بين مبانٍ قائمة أو تحت الإنشاء للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة، والحماية من الحريق، ورفع مستوى السلامة في تلك المواقع لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وتهدف الحملة إلى حث المختصين بأعمال السلامة في هذه المنشآت، على السعي نحو تحقيق معايير السلامة بنسب عالية، لتتجاوز مواقعهم اختبارات الفحص التي سوف تجرى من قبل مجموعة من ضباط السلامة المختصين.

وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب، لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة بتواجد مختصي السلامة في تلك المنشآت.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالرياض بالمعنيين بتلك المباني بسرعة معالجة الملاحظات الخاصة بالسلامة إن وجدت وذلك للمحافظة على سلامة الجميع ولكي تظل أبراجنا آمنة بإذن الله.