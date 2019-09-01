أمسية ترفيهية لنزلاء سجون تبوك

تبوك – البلاد

أقامت مديرية السجون بمنطقة تبوك بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة” تراحم “، أمسية ترفيهية لنزلائها تمثلت في إقامة مسرحية “لُحمة وطن” التي قدمتها فرقة تبوك للفنون المسرحية، بحضور مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي, ورئيس لجنة تراحم أحمد بن عطية الحارثي, وعدد من النزلاء، وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة.



وتناولت المسرحية عددًا من اللوحات الإبداعية جاءت في قالب كوميدي وتثقيفي وبمعالجة درامية تتجسد في حب الوطن الذي قدم الكثير لأبنائه والمقيمين على أرضه، وعن دور مواطنيه في الذود عنه وردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدراته.