وقف إطلاق النار في إدلب من اليوم

ادلب – وكالات

أعلن الجيش الروسي وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، سيلتزم به جيش النظام السوري ابتداء من اليوم السبت في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، التي تسعى دمشق إلى استعادتها.

وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أنه تم التوصل إلى اتفاق “لوقف إطلاق النار أحادي الجانب ” داعيا المعارضة في المنطقة إلى الالتزام به.

وكانت قوات النظام السوري حققت تقدما بسيطرتها على عدة قرى وبلدات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، وقتل 7 مدنيين، بينهم طفلان، في قصف طال قريتين في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد، غداة مقتل 12 مدنياً في غارات طالت أحياء سكنية في مدينة معرة النعمان.

وبعد أشهر من القصف الكثيف منذ نهاية أبريل على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، بدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي هجوماً في ريف إدلب الجنوبي؛ حيث يمر الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب شمالاً بالعاصمة دمشق.