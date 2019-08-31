منظومة متكاملة لاستقبال أكثر من 600 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة

جدة : ياسر بن يوسف

تستقبل مدارس جدة غداً الأحد أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام، وذلك بعد أن أنهت الإدارة العامة للتعليم بجدة والإدارات والأقسام التابعة لها إلى جانب مكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات التهيئة اللازمة لانطلاقة قوية وجادة للعام الدراسي الجديد بعد أن أنجزت كافة عمليات الاستعداد من ترحيل للكتب إلى المدارس واكتمال أنصبة المدارس من المعلمين والمعلمات وكذلك تهيئة مدارس الطفولة المُبكرة وتجهيزها بكل ما يلزم لاستقبال الطلاب والطالبات.

المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي رحب بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الذين سيستهلون غدا عامهم الدراسي الجديد، بطموحات وصفها بالكبيرة وبآمال وطموحات عريضة حيث يعول الوطن الكثير على أبنائه وبناته عماد المستقبل وحاضره المشرق، وأوضح المسعودي أنه بفضل الله ووسط استعدادات متكاملة وجهود مبكرة بذلها الجميع سينتظم أكثر من 600 ألف طالب بتعليم جدة في مدارسهم ، ليكملوا مسيرتهم التعليمية، متسنمين مراتب العلم بكل أمان واطمئنان بفضل من الله ثم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم استثمارا في عقول النشء التي تعتبر الثروة الأثمن، ودعما لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبناء الإنسان السعودي ليصبح قوة منتجة قادرة على تحقيق التطلعات.

وأكد المسعودي أن جميع قيادات التعليم و المشرفين التربويين والمشرفات سيكونون في الميدان مع زملائهم وزميلاتهم قادة وقائدات المدارس والطاقم التعليمي والإداري الانطلاقة لتقديم الدعم وتذليل كافة الصعوبات إن وجدت، مثمنا الجهود التي بُذلت وتُبذل في الاستعداد والتهيئة من حيث انجاز توزيع المقررات واكتمال ترحيلها للمدارس إلى جانب إتمام مهام توجيه المعلمين والمعلمات على المدارس الجديدة ومباشرتهم بها، مشيرا إلى أنه سيشهد هذا العام اطلاق 69 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى تعليم جدة وكذلك تفعيل عدد من برامج التهيئة الارشادية للطلاب والطالبات في المراحل التعليم العام المختلفة راجيا للجميع بداية جادة وعاما دراسيا موفقاً .