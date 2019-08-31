منظمة التحرير تدعو حماس إلى إنهاء الانقسام

رام الله – وكالات

اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بمحاولة إخفاء الحقائق والتستر عليها، بعد اتهام الحركة لجهاز المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية بتدبير التفجيرين الانتحاريين في مدينة غزة، الذين أسفرا عن مقتل ثلاثة من عناصر شرطة حماس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات: إن استمرار الانقلاب في قطاع غزة، يعنى بالضرورة استمرار تمزيق النسيج الوطني، والسياسي، والاجتماعي لشعبنا الفلسطيني.

وسبق أن صرح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن اتهام جهاز المخابرات بالوقوف وراء تفجيرات غزة، محاولة للتستر على الجناة الحقيقيين ، مضيفا بأن الحكومة الفلسطينية تترحم على شهداء العملية الإجرامية، وتدعو حماس إلى الاستجابة السريعة بالتوقيع على ملف إنهاء الانقسام.