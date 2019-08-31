محادثات تجارية بين واشنطن وبكين دون توقعات كبيرة

واشنطن – بكين – وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية: إن فريقي مفاوضات التجارة الصيني والأمريكي على اتصال فعال في الوقت الذي يجري فيه البلدان محادثات لحلحة الأزمة المعقدة دون توقعات بحدوث تقدم ، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس: إنه من المقرر أن تجري بلاده والصين محادثات بشأن التجارة لكنه لم يكشف عن تفاصيل ، وذلك في أعقاب مؤشرات من جانب الصين بأنها لن ترد بشكل فوري على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية، وأعربت عن رغبتها في التركيز على إلغاء الرسوم الجديدة، لمنع مزيد من التصعيد في الحرب التجارية، طبقا لما ذكرته وكالة “بلومبرج”.

ونقلت “بلومبرج” عن المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنج القول للصحفيين في بكين: إن لدى الصين خيارات متنوعة للرد، إلا أنها تعتقد أن الأمر الذي يتعين بحثه حاليا هو إلغاء الرسوم الجديدة لمنع تصاعد الحرب التجارية.

وكان ترامب قد ذكر في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية ستزيد من 25% حاليا إلى 30% اعتبارا من أكتوبر المقبل، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 15% وليس بنسبة 10% كما كان مقررا على الكمية المتبقية من الواردات الأمريكية من السلع الصينية، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار سنويا اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

وأضاف ترامب في تغريداته: “كان يتعين ألا تفرض الصين تعريفات جمركية جديدة على منتجات للولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار”.

وأظهر مسح اقتصادي أجراه مجلس الأعمال الأمريكي الصيني أن أغلب الشركات الأمريكية العاملة في الصين تعتزم البقاء هناك، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء نشاطها في الصين، والانتقال إلى دولة أخرى أو العودة إلى الولايات المتحدة.