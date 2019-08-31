عام دراسي مبشر ومدارس الطفولة المبكرة تشرع أبوابها لاستقبال الطلاب

المناطق- البلاد

تسلمت إدارات التعليم الكتب الدراسية، وأنهت تجهيزاتها واستعداداتها للعام الدراسي الجديد 1440 – 1441 هـ الذي ينطلق يوم غد الأحد، بينما تستقبل مدارس الطفولة المبكرة المستحدثة الطلاب والطالبات في عدد من المناطق.

وهنأت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد، مبينة بأنهم مستقبل الوطن الواعد ومتمنية لهم التوفيق للجميع، وأن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالإنجازات، وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية .

وأكدت الإدارة أن جميع ملاحقها الإدارية التابعة لها قد تهيأت منذ وقت باكر للاستعداد للعام الدراسي الجديد؛ حيث تستقبل في أول يوم دراسي أكثر من 382 ألف طالب وطالبة ينتظمون في 1538 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، بينما استعدت 55 مدرسة لتنفيذ الطفولة المبكرة لاستقبال أطفالها، فيما باشر أكثر من 1000 مشرف ومشرفة تربوية أعمالهم في المتابعة وعمل الورش والبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات.

ودعت الإدارة قادة وقائدات المدارس بضرورة التركيز على تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوي ومتابعة إدخال الإحصاءات الصحيحة حسب الواقع الفعلي للمدرسة في برنامج نور خلال الأسبوع الأول للدراسة والتواصل مع مسؤولي النقل المدرسي وأولياء الأمور فيما يخص نقل الطلاب والطالبات وتأمين وسائل النقل المناسبة لهم .

كما أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة جهودها منذ وقت مبكر لتجهيز 1900 مدرسة تشمل مدارس التعليم العام ومراكز تعليم الكبار، ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال ومدارس الطفولة المبكرة ، لاستقبال أكثر من 300 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في العام الدراسي الجديد 1441هـ ، يقوم على تعليمهم 11970 معلماً و 15358معلمة ، وذلك بعد تمتعهم بإجازة نهاية العام الدراسي الماضي 1440 هـ ، الجدير ذكره بأنه تم هذا العام افتتاح 21 مبنى مدرسي جديدا، منها 8 مبان تبدأ الدراسة بها لأول مرة يوم غد الأحد بينما استحدثت هذا العام بتعليم المدينة 66 مدرسة للطفولة المبكرة .

وأهاب مدير عام تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم بقادة العمل التربوي بالمنطقة من مساعدين ومديري ومديرات مكاتب التعليم ومديري الإدارات بضرورة البداية الجادة من خلال تكثيف الجولات الميدانية على المدارس؛ بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وانطلاق الدراسة بشكل فعلي ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية، كالمقررات الدراسية والسبورات والمقاعد الدراسية وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة لدورات المياه وأجهزة التكييف والبرادات والإضاءة وإعطاء أهمية قصوى لاكتمال إعداد خطة القائد والقائدة، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب على حد سواء، منوها بأهمية تفعيل برامج استقبال الطلاب والطالبات المستجدين من اليوم الأول من خلال برنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول ابتدائي مع تثبيت اللوحات الترحيبية بالطلاب وأولياء أمورهم وشدد العبدالكريم على مديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية أهمية المتابعة وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الميدانية، التي يقوم بها المشرفون والمشرفات للتأكد من توفر كافة المتطلبات؛ لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد بتميز وفاعلية ومتابعة استكمال أعمال التأهيل والصيانة والترميم الجاري تنفيذها في بعض المدارس، مبينا أن الإدارة تسعى من كل هذه الإجراءات إلى انطلاق عام دراسي جديد بكامل استعداداته مما يسهم في بدء العام الدراسي بشكل مثالي وفعال، وعن سير الاستعداد للعام الدراسي بمكاتب التربية والتعليم الداخلية والخارجية أكد العبدالكريم أن التقارير جاءت مطمئنة لبداية متكاملة من خلال الإعداد المبكر للخطط التشغيلية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية مع أول يوم دراسي، وفيما يخص طلاب السنة الأولى فقد أعدت جميع مدارس المنطقة الابتدائية برنامج الأسبوع التمهيدي الذي يحظى بإشراف ومتابعة من إدارة التعليم بالمنطقة، حيث تنفذ جميع المدارس الابتدائية برنامج الأسبوع الأول وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب المستجدين بقصد تهيئتهم للبيئة المدرسية وتعويدهم على حبها وكسر حاجز الخوف والخجل والتردد الذي ينتاب بعض الأطفال في السنة الأولى.

من جهة أخرى، أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعميماً إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة يتضمن العمل بدوام التوقيت الصيفي بعد العودة من إجازة نهاية العام الدراسي الماضي 1440 هـ ، وذلك اعتبارا من غد الأحد وأوضحت إدارة تعليم المدينة أن الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنين – البنات ) يبدأ عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة ، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وثلاثين دقيقة، وبالنسبة للمدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين تكون بداية الدوام الصباحي عند الساعة السابعة تماماً ، والمدرسة الأخرى المسائية بداية الدوام لها عند الساعة الوحدة ظهراً وحتى الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً ، بحيث يتم التنسيق في ذلك بين مديري المدارس المشتركة في دوام الفترتين ومكتب التعليم الذي تتبع له المدرستين، مع التأكيد على مديري ومديرات المدارس بالتقيد بزمن الحصة ( 45 ) دقيقة ، وضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف والتعاون والتنسيق في كل ما يحقق السلامة والأمان وانتظام اليوم الدراسي، فيما يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي للمدارس اعتباراً من يوم الثلاثاء 8 / 3 / 1441 هـ ، الموافق : 5 / 11 / 2019 م ، بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين – البنات) عند الساعة السابعة وثلاثين دقيقة ، والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة ، إن شاء الله تعالى .

فيما أوضحت إدارة تعليم الحدود الشمالية أن خطة البرامج التدريبية تضمنت 192 برنامجاً تدريبياً خلال الفترة الصباحية على مستوى المنطقة في الفصل الدراسي الأول للعام 1441هـ .

وأكد مسؤول خطط البرامج التدريبية بالإدارة خيرالله فاحس العنزي، أنه تم إرسال البرامج إلى جميع مدارس المنطقة، وجاءت تماشياً مع خطة الإدارة العامة للتعليم والوزارة، وتحقيقاً لأهدافها في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة القائمين عليها، ذلك خلال تدريبهم على البرامج المتخصصة والعامة، واستقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم وتحسين مستويات الأداء لديهم.

ودعا العنزي قادة الميدان التربوي إلى إطلاع منسوبيهم على الخطة والتفاعل مع برامجها وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعيقهم عن الحضور لأي برنامج وفق احتياجهم، مبيناً أن التسجيل في البرامج يكون عبر الرابط الإلكتروني المخصص لقطاع عرعر، وبقية القطاعات ترسل إلى مكاتب التعليم عبر المراسل الإلكتروني.

وأشار العنزي إلى أن موعد البرامج الصباحية تبدأ عند الساعة الثامنة صباحاً وسيمنح كل مشارك شهادة تدريبية تكون عنصر مفاضلةٍ للتفرغ والإيفاد والابتعاث داخل وخارج المملكة، الإيفاد للتدريس في الخارج وبرنامج خبرات والتكليف بالأعمال القيادية من خلال التشكيلات المدرسية والإشرافية.