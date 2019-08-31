جامعة “المؤسس” تستقبل غداً 65 ألف طالب وطالبة

جدة- ياسر بن يوسف

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز استعدادها لاستقبال مايزيد عن 65 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي الجامعي الجديد1441، إذ أكملت كافة القطاعات والكليات والعمادات بجميع فروع الطلاب والطالبات في مختلف تخصصاتهم الدراسية وكذلك لطلاب وطالبات السنة التحضيرية التجهيزات اللازمة في مبانٍ وقاعات ومعامل دراسية بفرعي الجامعة بجدة ورابغ، وكذلك تنظيم الخطط المرورية لضمان بدء سير العملية التعليمية بكل يسر وسهولة.

ويتقدم استقبال طلاب وطالبات الجامعة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات للإشراف على الخطوات التي يتم تنفيذها لاستقبال الطلبة بالعام الدراسي الجديد.

وهنأ معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، جميع منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها بالعام الدراسي الجديد 1441، مؤكداً على أهمية تسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية لتقديم الخدمات الطلابية بشكل متميز، وقد وجه معالي مدير الجامعة جميع كليات وقطاعات الجامعة ذات العلاقة بتذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب والطالبات خاصة الملتحقين بالسنة التحضيرية، وتكثيف البرامج الإرشادية والتوجيهية التي تهيئ للطلاب والطالبات التكيف مع الحياة الجامعية الجديدة، وتهيئة كافة الظروف الإمكانات اللازمة لبدء الدراسة وتقديم الخدمات لموسم دراسي جامعي مميز.