ببغاوات الحوكمة والشفافية

• تعريف الحوكمة، هي منظومة قوانين، وقرارات هدفها السعي لتحقيق التميز، والجودة في الأداء.

• تعني الشفافية، الصدق، ونبذ الكذب، في جميع نواحي حياتنا، وهي ليست مجرد شعار يرفع، إنما قيمة من قيم أي مجتمع يسعى للنزاهة، ومكافحة الفساد، وهي من أهم مبادئ الحوكمة.

• يردد بعض الإعلاميين مصطلح الحوكمة، والشفافية ويثرثرون حولهما وبهما كثيرًا، لكنهم مع الأسف الشديد، لا يعرفون المعنى والمفهوم الحقيقي لهذين المصطلحين، فهم يطالبون بالحوكمة، والشفافية ويصرون على المطالبة فيهما، وأنها هي المنقذ للوسط الرياضي من مايدور فيه، وحينما يتعلق الموضوع بفريقهم، يسكتون.

• طُـرح موضوع اختفاء 170 مليون ريال من فريق الهلال، وعدم معرفة أين صُـرفت، ومن صرفها، يردد بعض المهتمين في الشأن الهلالي، أن هذا موضوع يخص إدارة الهلال، أين الحوكمة؟ والشفافية؟.

• حينما يطرح موضوع ديون فريق الاتحاد التي تجاوزت عشرات ملايين الريالات، وشُـكلت لجنة لتقصي الحقائق عن سببها، والمتسبب فيها، يتحدث المهتمين في الشأن الاتحادي أن هذا الموضوع بين فريق الاتحاد، والهيئة العامة للرياضة، أين الحوكمة؟ وأين الشفافية؟.

• تساءل الوسط الرياضي عن سبب منع لاعبي الاهلي الدوليين من مشاركة ناديهم في مباراة مصيرية تؤهلهم للعب المباراة النهائية على كأس الملك؟ تأتي الإجابة أن المنتخب هو الأهم، أين الحوكمة؟ وأين الشفافية؟

• نقلت مباراة للنصر مع أحد، إلى خارج ملعبه في الدوري الاستثنائي، إلى المجمعة، ولم يُـعرف السبب، ومن الذي أصدر القرار، أدى إلى استقالة رئيس لجنة المسابقات ونائبه لعدم علمهم بقرار نقل المباراة الى المجمعة، أين الحوكمة، وأين الشفافية؟

• ترنيمتي:

الحوكمة شعار يردد بينهم

قول ضعيف مايجاري الفعل

قالوا شفافية ودخلنا عينهم

الكاذبون يضربون بالنعل

@muh__aljarallah