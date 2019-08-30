وصفات عيد الأضحى | بالصور طريقة عمل ستيك اللحم بصوص الفلفل الأسود

خاص البلاد – نيفين عباس

لستيك اللحم عدة طرق، فيمكن إعداده بالكريمة أو الزبدة أو المشروم أو صوص الديمى جلاس

وللتغيير عن الطرق التقليدية لعمل ستيك اللحم، نقدم لكِ طريقة عمل ستيك لحم مع صوص الفلفل الأسود بطريقة مميزة تبهر ضيوفك

المقادير اللازمة لعمل ستيك اللحم بصوص الفلفل الأسود

ستيك لحم وزن القطعة حوالى 200-300 جرام

فلفل أسود مجروش خشن

ملح

4 مكعبات زبدة

بصلة صغيرة مفرومة

2 كوب من مرق اللحم

زيت زيتون

طريقة عمل ستيك اللحم بصوص الفلفل الأسود

نبدأ أولاً بتحضير الأستيك

يدهن اللحم بزيت الزيتون جيداً ثم يرش بقليل من الفلفل الأسود المجروش

فى مقلاة ساخنة يسفع اللحم حتى يصبح ذهبى من الجانبين

يرفع اللحم ويغطى حتى تتجمع العصارة به من جديد

نقوم بعمل صوص الفلفل الأسود

بنفس مقلاة الأستيك نقوم بوضع الزبدة

ثم البصل المفروم ويقلب حتى يذبل لحوالى 5 دقائق

يوضع للبصل قليل من مرق اللحم ويترك حتى ينضج البصل وتتبخر المرقة

قومى بإضافة الفلفل الأسود ومرق اللحم وأتركيه على نار متوسطة حتى ينخفض لمقدار النصف ويصبح سميك قليلاً

إستمرى فى التحريك ثم قومى بإضافة مكعب زبدة إضافى

ضعى ستيك اللحم فى طبق التقديم وزينيه بصوص الفلفل الأسود وقدميه

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