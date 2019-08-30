مقتل 40 مسلحًا من طالبان في عمليات عسكرية بأفغانستان

كابول : وكالات

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 40 مسلحًا من حركة طالبان خلال عمليات عسكرية في كابول وأقاليم أفغانية أخرى.

وذكرت مصادر عسكرية – وفقًا لوكالة خاما برس اليوم – أن القوات الخاصة الأفغانية اعتقلت مسلحًا من حركة طالبان، خلال عملية بمنطقة موساهي في كابول.

وتابعت المصادر أن القوات الخاصة قتلت سبعة مسلحين من حركة طالبان ودمرت مجموعة ضخمة من الأسلحة خلال مداهمة مماثلة في منطقة جيرو بإقليم غزني.

وبالإضافة إلى ذلك، قتلت القوات الخاصة مسلحين اثنين من طالبان ودمرت مجموعة صغيرة من الأسلحة، خلال مداهمة منفصلة في منطقة جيرلان بإقليم غزني.

كما دمرت القوات الخاصة مجموعة صغيرة من الأسلحة، خلال عملية بمنطقة ميزان بإقليم زابول.

ومن جهة أخرى، قتلت القوات الخاصة 21 مسلحًا من حركة طالبان ودمرت مجموعة صغيرة من الأسلحة والمخدرات، خلال عملية بمنطقة “تارينكوت” بإقليم أوروزجان.

وأضافت المصادر العسكرية أيضًا أن القوات الخاصة قتلت عشرة مسلحين من طالبان، خلال عملية بمنطقة شاهار بولاك بإقليم بلخ.