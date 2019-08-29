“هيئة الغذاء” تشارك في ورشة عمل حول إجراءات تصدير المنتجات الغذائية للمملكة

المنامة_واس

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في ورشة عمل حول إجراءات تصدير المنتجات الغذائية للمملكة، نظمتها وزارة الصحة البحرينية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية

بحضور المدير التنفيذي لدعم التفتيش بالهيئة العامة للغذاء والدواء محمد بن علي دهاس، والوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، وعدد من أعضاء المجتمع التجاري والشركات في قاعة المجلس ببيت التجار في المنامة.

ورحبت الدكتورة مريم الهاجري بوفد الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، معربةً عن مساندة ودعم وتوجيهات الحكومة البحرينية، وحرصها على تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك، وتضافر الجهود بين البلدين الشقيقين؛ في سبيل مواكبة أفضل وأعلى المعايير المعتمدة دوليًا في مجال إجراءات تصدير المنتجات الغذائية للمملكة العربية السعودية.

وأشارت الدكتورة الهاجري إلى أن ورشة عمل إجراءات تصدير المنتجات الغذائية للمملكة العربية السعودية؛ تضمنت عرض مرئي عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأهم اشتراطات الاستيراد والتصدير والأنظمة واللوائح والمواصفات الخليجية ونظام تسجيل واعتماد المنشأة.

وهدفت الورشة إلى تعريف الأعضاء والمجتمع التجاري والشركات في البحرين بجميع القوانين والتشريعات التجارية التي تمس القطاع الخاص والمتطلبات والإجراءات اللازم اتخاذها قبل تصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة؛ لتفادي أي عوائق، أو خسائر مادية؛ جراء رفض الشحنات على المنافذ.

وجرى خلال الورشة فتح باب الأسئلة والاستفسارات المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات الغذائية إلى المملكة، والإجابة عليها من قِبَل المختصين والمعنيين في وزارة الصحة البحرينية، والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.