نظام غذائي للجيلي ينقص الوزن في 7 أيام

يعتبر الجيلي من السكريات المفيدة للصحة، لأنه يحتوي على البروتينات و 8 أنواع من الأحماض الأمينية الأساسية للجسم، ويستخرج الجيلى من عظام الحيوانات، كما أنه غني بمادة الكولاجين التى تساعد فى نمو الشعر، وتغذي البشرة، وتقوي العظام والاظافر، ويمنع الصدفية والإكزيما.
ويمنع الكولاجين أيضا هشاشة العظام وإلتهاب المفاصل، كما يساعد فى إلتئام الجروح ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة، كما أنه يسيطر على نسبة السكر فى الدم.
كما يتميز الجيلي بأنه قليل السعرات الحرارية، وهو يعمل على حماية جدار المعده ويحسن من كفاءة الجهاز الهضمي حتى أنه يقدم للمرضى فى المستشفيات بعد إجراء العمليات الجراحية، كما أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة لدى الانسان وتجديد خلايا البشرة ويقلل من علامات التمدد بالجلد.
ويدخل الجيلى ضمن أنظمة غذائية عديدة، أنه يساعد فى إنقاص الوزن،ويعد النظام الغذائي للجيلى لمدة أسبوع من أشهر الأنظمة البسيطة والتى تقلل الوزن عدة كيلو جرامات…
الإفطار:
عصير جلي أولا ثم كوب من الشاي أو القهوة ، 2 شريحة من الخبز مع الجبن الشيدر أو الفلامنك أو مربى خفيفة، ثمرة واحدة من الفاكهة (كمثري-برقوق-مانجا).
الغداء:
2 ملعقة أرز قطعه دجاج أو شريحة من اللحم أو سمكتين مشوية ، 3 ملاعق كبيرة من الخضروات، طبق سلطة خضار و الحلوى طبق من الجيلي.
العشاء:
طبق شوربة خضار أو السلطة والتحلية بكوب من الجيلي و كوب من الشاي الأخضر مع رغيف خبز محمص مع طبق جيلي الفواكه.
ويعتبر عصير الجلي مكمل أساسي في النظام الغذائي، وحتى بعد الوصول إلى الوزن المثالي، ويمكن الاستمرار في تناول 3 مرات في اليوم للحصول على بشرة صحية وأنيقة وثابتة وجميلة.
طريقة تحضيره :
المكونات:
1/ 1 جيلاتين بدون أى نكهة.
2/ كوب واحد من الماء الساخن .
3/ قطع من الفاكهة التى تختارها.
4/ ملعقة وتحدة من بذور الكتان.
5/ ملعقة واحدة من الزنجبيل.
الخطوات:
يوضع الجيلى فى الماء الساخن ويقلب جيدا حتى تمام الذوبان، ثم يوضع الجيلي مع المكونات فى الخلاط ومن الممكن وضع مكعبات من الثلج على حسب الرغبةن ويوضع فى برطمان زجاجي بالثلاجة ويتناول طوال اليوم.