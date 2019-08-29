مدير العلاقات بمطار جدة: فيديو سقوط جزء من سقف موقع مبالغ فيه

جدة- عبدالهادي المالكي

أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز تركي الذيب أن الفيديو الذي تم تداوله حول سقوط أجزاء من موقع بالمطار القديم مبالغ فيه حيث إن الذي سقط عبارة عن أجزاء لا تذكر من السقف المستعار دون أي إصابات أو أضرار في أجزاء الصالة الرئيسية.

وأكد أنه تم إصلاح المنطقة المتضررة الواقعة بجوار المحال التجارية والتي تعد محدودة للغاية ولم تؤثر على حركة المسافرين داخل صالة المطار ويتواصل التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة السبل لمنع تكرار ذلك مستقبلاً.

واعتبر الذيب أن ما تم تداوله من مقاطع وصور في مواقع التواصل الاجتماعي يعد تضخيماً لواقعة بسيطة لم ينجم عنها أي أضرار أو تعطيل لسير العمل داخل الصالة مؤملاً من الجميع التحلي بأمانة النقل وعدم التشويش لاسيما أن الصالة تقدم خدمات جليلة لضيوف الرحمن.