قطان يجتمع مع وزير الخارجية البحريني ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي

المنامة : واس

اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين اليوم في المنامة مع معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش.

وجرى خلال الاجتماع, استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين و دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تستند إليه من دعائم صلبة من روابط الأخوة والمصير المشترك، بما يدفع بتلك العلاقات على الدوام إلى آفاق رحبة على المستويات كافة.

كما تم التنسيق والتشاور إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية وسبل مواجهة التحديات في المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم لدولها وشعوبها.