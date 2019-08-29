جامعة الملك خالد تستعد لاستقبال 60 ألف طالب وطالبة

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أنهت جامعة الملك خالد استعداداتها لاستقبال 60 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، ورحب معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بالطلاب والطالبات المقبولين

كما هنأ الجميع بالعام الجامعي الجديد، مؤكدًا أهمية تقديم جميع الخدمات المطلوبة للطلاب والطالبات، بما يساعدهم على بداية قوية وموفقة للعام الجامعي الجديد

واستكمال جميع أعمال تسجيل الجداول الدراسية للطلاب والطالبات بالمقر الرئيس والفروع بالتنسيق بين عمادتي القبول والتسجيل والدراسات العليا والكليات

إضافة إلى تفعيل الإرشاد الأكاديمي، وحل جميع ما يواجه الطلاب من صعوبات، وتوفير جميع الخدمات المساندة في كل المقرات والمنشآت الجامعية في المقر الرئيس والفروع.

ودعا معالي مدير الجامعة الطلاب والطالبات إلى الاطلاع على اللوائح والأنظمة وأدلة الحقوق والواجبات، وبذل أقصى الجهود للإفادة بما تزخر به الجامعة من كوادر بشرية ومراكز داعمة للمواهب والبحث والابتكار ومنشآت وفعاليات وأنشطة، للخروج بأفضل النتائج والمخرجات العلمية والمهارية التي تساعد على التميز وتهيئ لسوق العمل وتحقق طموح الوطن.