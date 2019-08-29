العسل وخل التفاح أسهل الطرق للعناية بشعر طفلتك

تهتم الأمهات بإطلالات بناتهن بشكل كبير، ويحرصن على ظهورهن بمظهر جذاب وأنيق يخطف لهن الأنظار، ولأن امتلاك شعر مصفف، ثقيل ولامع يزيد من جمال إطلالة الفتيات بنسية كبيرة جداً، نقدم لك خلال هذا التقرير وصفات طبيعية لشعر الصغيرات يزيده لمعاناً وقوة، وفقاً لما ذكر على موقع “ BoldSky

وصفة العسل والبيض وزيت الزيتون:

– ضيفى ملعقة من العسل وزيت الزيتون إلى بياض بيضة فى وعاء.

– امزاجى المكونات جيداً حتى يصبح خليط متجانس.

– ضعى الخليط على شعرك، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

– ومن ثم اشطفيه بالماء البارد والشامبو.

– قومى بتكرار هذه العملية بانتظام وسوف تلاحظى الفرق.

وصفة خل التفاح:

الخل هو واحد ضمن أفضل المكونات الطبيعية للعناية بالشعر، فهو يساعد على الترطيب واللمعان، كما يحافظ علي الشعر من التساقط.

طريقة التحضير:

– ضيفى ملعقة من خل التفاح على كوب من الماء.

– دلكى فروة الرأس بهذا الخليط جيداً.

– اتركيه على فروة رأسك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر من بعدها.