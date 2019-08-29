احذروا متلازمة “الطفل المستذئب”!!

ذكرت صحيفة EL pais”” الإسبانية وعدة صحف أخرى أن 17 طفلا أصيبوا بما يعرف بـ ” متلازمة المستذئبين” أى أشباه الذئاب وذلك جراء أعطائهم دواء خطأ، إذ أوضحت الهيئات المعنية في إسبانيا أن الخطأ نجم عن توزيع شركة “كوميكا سور” للأدوية، عن طريق الخطأ، دفعات من دواء ” مينوكسيديل” المستخدم فى علاج تساقط الشعر فى غلاف مادة أوميبرازول، الفعالة المثبطة لحموضة المعدة والمستخدمة أيضا ضد القرحة وعسر الهضم.
وتعتبر متلازمة فرط نمو الشعر أو متلازمة الذئب أو المستذئب ، هى نمو الشعر بشكل يغطى وجه وجسد الطفل بأكمله مرورا بذراعيه ورجليه أيضا، بكم مبالغ به جدا، ولكن هذه المتلازمة نادرا ما تحدث، فلقد تم توثيق 50 حالة بهذا الشكل قبل هذا الحادث فى إسبانيا.
أنواع متلازمة فرط الشعر
وهناك عدة أنواع لهذه المتلازمة، فرط نمو الشعر الخلقي الزغبي، فرط نمو الشعر الإنتهائي الخلقي، فرط نمو الشعر نيفويد، ، فرط نمو الشعر المكتسب، و الشعرانية وهى النوع الأكثر إنتشارا فهو يقتصر فقط على النساء ، إذ أنه يؤدي إلى نمو شعر أسود داكن اللون وسميك في الأماكن التي ينمو فيها الشعر عند الرجال ولا يكون فيها نمو الشعر عند النساء، مثل الوجه والصدر والظهر والكتف.
أسباب متلازمة الطفل المستذئب
ولا يوجد سبب محدد لمتلازمة فرط الشعر لكن يرجح العلماء أنه ناتج عن طفرة جينية موجودة على الذراع القصيرة للكروموسوم الصبغي 8، حيث مكان تواجد المورثة المسؤولة عن نمو الشعر، إذا كان الأب حاملًا للطفرة على الكرموسوم q8 فإنه يُورث هذا المرض لذريته الإناث فقط، بينما الأم الحاملة لهذه الطفرة تورثها للذكور والإناث من أبنائها، قد يكون نتيجة لسبب غير معروف قد تنشط هذه الجينات عند المصاب وهو جنين في رحم أمه.
أسباب فرط الشعر المكتسب
كما أشار الباحثون والعلماء عن أسباب فرط الشعر المكتسب قد يكون ناتج عن أمراض المناعة، وسوء التغذية وفقدان الشهية، ومرض بورفيريا الجلد المتأخرة وهى حالة تجعل الجسم حساس للأشعة فوق البنفسجية مما تتسبب فى نمو الشعر بشكل مفرط ومتلازمة تكيس المبايض.
بالإضافة إلى فرط الشعر الخبيث الذى ينمو بعد سرطان المبيض والغدة الكظرية، بالإضافة إلى إستخدام أدوية نمو الشعر مثل مينوكسيديل و سايكلوسبورين و فينيتوين.
العلاج