9 خطوات لحماية نفسك من الضغط المنخفض وعلاجه بسرعة

انخفاض ضغط الدم إنَّ العلاج والوقاية من الأمراض والمشاكل الصحيّة بِطُرقٍ طبيعيّة هوَ أفضل الحلول وأكثرها أماناً للشخص، فعلى سبيل المثال إنَّ أفضل الطُرق لعِلاج انخفاض الضغط أو ارتفاعه يجب أن يكون عن طريق الأغذية، واتّباع وسائل طبيعيّة وتغيير نمط الحياة غير الصحيّ الذّي يتّبعهُ الشخص غالباً

في بعض الحالات قد تنفع بعض الممارسات اليومية والخدع البسيطة في رفع ضغط الدم المنخفض، فلنتعرف على هذه الطرق أكثر فيما يلي:

1- تناول المزيد من الملح



على عكس الاعتقاد الشائع، فإن الحمية الغذائية الخالية تماماً من الصوديوم، قد لا تكون فكرة مناسبة تماماً لبعض المصابين بمشاكل في ضغط الدم.

فالأشخاص الذي يصابون بهبوط ضغط الدم وباستمرار، ربما يجدر بهم التفكير في زيادة كمية الصوديوم باعتدال في حميتهم الغذائية، فهذا قد يساعد في السيطرة على ضغط الدم لديهم.

2- تجنب الكحوليات تماماً

تعمل الكحوليات على خفض ضغط الدم بعد أكثر، لذا ينصح المصابون بهبوط ضغط الدم المستمر بالابتعاد تماماً عن المشروبات الكحولية.

3- وضع رجل فوق الأخرى عند الجلوس

وجدت بعض الأبحاث أن الجلوس في هذه الوضعية تحديداً، قد يساعد بشكل كبير على رفع ضغط الدم، ولكن يجدر بنا التنويه إلى أن هذه الوضعية قد تكون خطيرة للمصابين بارتفاع ضغط الدم،هذه الوضعية قد تزيد من ضغط الدم في الجسم وترفعه دون القيام بأي مجهود يذكر من قبل المصاب بهبوط الضغط.

4- شرب كميات كافية من الماء

إن شرب كميات كافية من الماء قد يساعد في زيادة حجم الدم في الجسم، إذ أن نقص حجم الدم في الجسم يعتبر أحد أسباب هبوط ضغط الدم.

كما أن شرب كميات كافية من الماء يحميك من الجفاف.

5- تناول وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم



إن تناول وجبات أصغر حجماً لعدد أكبر من المرات، قد يساعدك في علاج مشاكل هبوط ضغط الدم لديك.

لأن تناول الطعام بانتظام يساعد على منع حصول الانخفاض الحاد والمفاجئ في ضغط الدم، والذي يرتبط عادة بتناول وجبات طعام كبيرة ودسمة.

6- أعد النظر في أدويتك

أحياناً قد يكون هبوط ضغط الدم أحد الأعراض الجانبية لتناول نوع معين من الأدوية. لذا، وإذا لاحظت أن هبوط الضغط بدأ معك مباشرة حال بدئك بتناول دواء جديد، قم بإعلام طبيبك فوراً.

7- قم بارتداء الجوارب الضاغطة

تساعد الجوارب الضاغطة على التقليل من كمية الدم العالق في أسفل القدمين، وبالتالي مساعدة الدم على الاستمرار بالتدفق في الجسم بشكل جيد.

كما تساعد الجوارب الضاغطة في التقليل من الألم والضغط الناتجين عن دوالي الساقين.

8- تجنب تغيير وضعيتك بشكل مفاجئ

قد يتسبب لك الوقوف المفاجئ أو الحركة المفاجئة بعد سكون، بدوار ودوخة وممكن حتى أن يصل الأمر إلى حد الإغماء لدى المصابين بهبوط ضغط الدم.

وما يحدث هنا هو أن القلب لا يكون قد تمكن بعد من ضخ كمية كافية من الدم خلال الجسم ليواكب الحركة المفاجئة.

9- نصائح إضافية

إذا كانت النصائح أعلاه لم تساعدك في التعامل مع هبوط ضغط الدم لديك، تستطيع استشارة الطبيب ليصف لك أدوية خاصة لرفع ضغط الدم. كما ننصحك بالأمور التالية:

تجنب حمل الأغراض الثقيلة تماماً.

تجنب الوقوف في ذات المكان لفترات طويلة.

حاول رفع مستوى رأس السرير حيث تنام بعض الشيء.

تجنب التعرض للمياه الساخنة لفترات طويلة.

احرص على شرب المزيد من السوائل عند ممارسة الرياضة في الطقس الحار.

عموماً لا يعتبر هبوط ضغط الدم أمراً خطيراً، بل يعتبر دليلاً على الصحة السليمة في الكثير من الأحيان، على العكس من ارتفاع ضغط الدم الخطير.

وإذا كنت تشعر بأعراض مزعجة مرافقة لهبوط ضغط الدم، قم باتباع أحد النصائح المذكورة أعلاه، أو قم باستشارة طبيبك.