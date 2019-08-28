5 نصائح لتحسين علاقتك بمديرك في العمل

يجب على الموظف أن يعمل على تحسين علاقته بالمدير والتى يترتب عليها مدى إقبالك على العمل وتطويرك فيه، ولتحقيق ذلك، يجب اتباع بعض النصائح التى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع “ mentalfloss

نصائح للتعامل مع المدير :

– يجب أن تحدد موعدًا معينًا للتحدث مع المدير والذى يفضل أن يكون فى أول أسبوع عمل بالشركة، والذى يجب أن تقدم فيه أفكارك وطموحاتك بالوظيفة الجديدة وعرضها بشكل جيد.

– يفضل عدم طلب عقد اجتماع مع رئيسك، إلا بعد الإلمام بجميع تفاصيل وظيفتك الجديدة، حتى تستطيع التحدث مع المدير حول مختلف أمور العمل.

– يفضل أن يكون الاجتماع فى الوقت المناسب للمدير، حتى يستطيع الاستماع لك، فلا ينبغى عقد اجتماع أثناء وقت الراحة.

– يفضل معرفة معلومات مختلفة عن شخصية المدير، قبل طلب مقابلته حتى لا ترتكب خطأ يتسبب فى تدهور علاقتك به بالمستقبل .

– يجب أن يكون الموظف على استعداد دائم للتغيير والتوقع بتغيير المدير بين الحين والأخر، والتعامل معه وفقاً لأسلوبه وشخصيته التى بالطبع تختلف عن شخصية المدير القديم.