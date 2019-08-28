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5 خطوات لتستعيدي ثقتك بنفسك

فرناس حفظيaccess_time26 / ذو الحجة / 1440 هـ      28 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

 الثقة بالنفس من الأشياء التى تكتسب فى الحياة، وعليكِ الا تستسلمي فأنتي تستحقينها، لأنها أولى خطوات النجاح والتميز، فالثقة هي نتاج الأفكار الايجابية والنجاحات والإنجازات ولن يتحقق كل هذا فى عدم وجود السلام الداخلي والرضا والمصالحة مع النفس، و لقد جئنا لكِ اليوم لنخبرك في خطوات بسيطة كيف يمكنك زيادة ثقتك بنفسك…

1/ إهتمي بمظهرك وشكلك، من إرتداء الملابس الأنيقة المناسبة لشكل جسمك، الإهتمام أيضا بنظافتك الشخصية له عامل كبير بثقتك بنفسك، حاولي أيضا الأهتمام بالتفاصيل الصغيرة مثل أظافرك ومكياجك وتسريحة شعرك أو حجابك .

2/ الشخصية لها عامل كبير فى زيادة الثقة، فعليكِ الإهتمام بتغذية عقلك بالقراءة و المعلومات والثقافة، هذه العوامل ستكون له أثر على شخصيتك من حيث الإدراك والوعى وتهذيب النفس الذى يجعل لكِ كاريزما بين الأشخاص .

3/ حاولى أن يكون لكِ بصمة مختلفة تميزك عن الأخرين سواء فى دراسة أو عمل ، أو شئ تقومين به، من الممكن أن يكون الشئ الذى يميزك فى طريقة ملابس أو إرتداء إكسسورات غريبة أو عطر مميز ، يجعل حضورك له مذاق خاص ومختلف.

4/  حاولى الإبتعاد عن الأشخاص السلبيين، الذين يحاولون دائما بث الطاقة السلبية داخلك، إقتربي من الأشخاص الإيجابيين الذين يمدحونكِ، ويقولون لكِ عبارات الإطراء ويدفعونكِ نحو النجاح والتميز.

5/ عدم الخوف من خوض التجارب خوفا من الفشل هو فشل فى حد ذاته، فالتجارب حتى وإن كانت فاشلة فسوف تزيد من ثقتك بنفسك، لان المحاولات والتجارب تثقل من شخصيتك وتزيدها عمقاً.

vernas hefzy

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