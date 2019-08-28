5 خطوات لتستعيدي ثقتك بنفسك

الثقة بالنفس من الأشياء التى تكتسب فى الحياة، وعليكِ الا تستسلمي فأنتي تستحقينها، لأنها أولى خطوات النجاح والتميز، فالثقة هي نتاج الأفكار الايجابية والنجاحات والإنجازات ولن يتحقق كل هذا فى عدم وجود السلام الداخلي والرضا والمصالحة مع النفس، و لقد جئنا لكِ اليوم لنخبرك في خطوات بسيطة كيف يمكنك زيادة ثقتك بنفسك…
1/ إهتمي بمظهرك وشكلك، من إرتداء الملابس الأنيقة المناسبة لشكل جسمك، الإهتمام أيضا بنظافتك الشخصية له عامل كبير بثقتك بنفسك، حاولي أيضا الأهتمام بالتفاصيل الصغيرة مثل أظافرك ومكياجك وتسريحة شعرك أو حجابك .
2/ الشخصية لها عامل كبير فى زيادة الثقة، فعليكِ الإهتمام بتغذية عقلك بالقراءة و المعلومات والثقافة، هذه العوامل ستكون له أثر على شخصيتك من حيث الإدراك والوعى وتهذيب النفس الذى يجعل لكِ كاريزما بين الأشخاص .