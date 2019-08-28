18 وزارة ومجلسا أعلى.. حمدوك يتسلم قائمة بترشيحات حكومته

الخرطوم ــ وكالات

أكملت قوى الحرية والتغيير في السودان، قوائم مرشحيها لمجلس الوزراء، بعد اجتماعات متواصلة استمرت أكثر من 3 أيام، وسلمتها لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وأعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين، عبر صفحته على فيسبوك، استكمال قوائم المرشحين لمجلس الوزراء بالتوافق، وتسليمها لحمدوك، لاختيار وزراء حكومته.

ووفقًا لبيان مقتضب لقوى الحرية والتغيير، فإن اجتماعا مصغرا سيلتئم بين رئيس الوزراء والمجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير، لإكمال المشاورات.

ومن غير المعروف، إن كان حمدوك سيعلن أسماء الوزراء أم لا، وذلك بعد أن تأخرت قوى التغيير في تسليمه قائمة الترشيحات.

وكان حمدوك قد شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعة بين قوى التغيير والمجلس العسكري بداية الشهر الجاري، والتي نصت على اعتماد تعيين أعضاء مجلس الوزراء، اليوم على أن يتم أداؤهم للقسم في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

يذكر أنه من أبرز الأسماء المرشحة لتولي مناصب في الحكومة هي: د. إبراهيم البدوي لوزارة المالية، وحسن بشير، وعمر قمر الدين وعمر منيس ومحمد صديق للخارجية، ولوزارة الصناعة والتجارة كل من كوثر إسماعيل وعيسى الشاطر وكمال الدين الطيب، ولمجلس الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح وزينب عبد الرحمن.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.