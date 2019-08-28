خاص البلاد – نيفين عباس

النهاري من الوصفات الهندية المميزة التى تشبه اللحم الإنكليزى، لأنها تعتمد على الطهو ببطئ لإعطاء مذاق ندى طرى للحوم

ويصنع عادة من اللحم الضأن أو لحم البقر ويطهى عادة بالعظام لإعطاء مذاق مميز لطبق يخنة النهارى الهندى

المقادير اللازمة لعمل النهارى الهندى

زيت

2 حبة بصل مفروم

لحم بيف أو ضأنى

2 ملعقة كبيرة بهارات نهارى ماسالا

2 لتر ماء

ملح

3 ملعقة كبيرة طحين أو دقيق أبيض

كوب ونصف ماء

زنجبيل طازج مفروم

فلفل أخضر حار مقطع

بقدونس مفروم

عصير نصف حبة ليمون

طريقة عمل النهارى الهندى

فى مقلاة، يوضع الزيت ثم يحمر به البصل حتى يصبح ذهبى اللون

يرفع البصل من المقلاة ويترك جانباً لحين إستعماله

بنفس المقلاة، يضاف قطع اللحم وتقلب حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجوانب

يضاف للحم بهارات النهارى ماسالا ولترين الماء

تترك لمدة ساعة إلا ربع أو حتى تصبح قطع اللحم طرية للغاية

يضاف لها الملح وتقلب وتترك قليلاً على نار متوسطة

فى مقلاة مسطحة أو مقلاة الكريب، نحمس الطحين بدون أى إضافات حتى يتغير لونه ويصبح ذهبي قليلاً

يرفع من على النار ويضاف له كوب ونصف الماء ويقلب جيداً حتى يذوب

برفق، يضاف خليط الطحين للحم ويقلب

يترك حتى يصبح صوص اللحم كثيف

فى تلك الأثناء، يحمر الزنجبيل فى قليل من الزيت

ويوضع للحم ويقلب

ثم يضاف الفلفل الحار والبقدونس وعصير الليمون للحم ويقلب

يرفع الخليط من على النار، ثم يقدم طبق النهارى ساخن