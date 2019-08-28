مشاركة من 18 دولة في قلادة مؤسسة محمد بن فهد للأعمال التطوعية

الدمام ـ البلاد

أعلنت اللجنة المنظمة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال تطوعية في الوطن العربي، عن تلقيها أكثر من 158 مشاركة في 18 دولة عربية حتى الآن تتنافس على جوائز النسخة الثانية من القلادة التي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، برعاية جامعة الدول العربية، والتي تقام بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر من كل عام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة صباح أمس، بحضور حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، والدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، والدكتور فالح الرويلي رئيس لجنة التحكيم للقلادة، بمقر جمعية الكلمة الطيبة بالبسيتين.

وقال “بوهزاع”: قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد لأفضل أعمال تطوعية في الوطن العربي، هي ثمرة التعاون البنّاء بين الاتحاد العربي للتطوع ومؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية، وتفعيل حقيقي لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الجانبين في مارس 2018.

وأضاف: النجاح الذي حققته القلادة خلال نسختها الأولى والاستمرار للعام الثاني على التوالي، يقدم نموذجًا للتعاون بين منظمات العمل الأهلي العربية؛ من أجل خدمة قضايا التنمية في المنطقة.

وأشاد بشراكة ورعاية جامعة الدول العربية لفعاليات القلادة، ممثلة في “قطاع الشؤون الاجتماعية.. إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة”؛ حيث ساعد في توصيل أهداف وتطلعات الجائزة إلى جميع الدول العربية في إطار رؤية تكاملية لتسليط الضوء على المبادرات الإيجابية في الوطن العربي، ودفع مسيرة العمل العربي المشترك في هذا الإطار.

ونوه رئيس الاتحاد العربي للتطوع بتفاعل منظمات المجتمع المدني والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة مع القلادة؛ مما يؤكد نجاحها كواحدة من أهم الجوائز التطوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.