مرض الفشل الكلوى.. 8 أعراض و6 طرق للوقاية

مرض الفشل الكلوى الكابوس الذى يخشاه الجميع، هناك أعراض عليك أن تتحسسها قبل أن يطأ المرض بابك.

ووفق موقع “سكاى نيوز”، فإن عدم معرفة البعض بالأعراض من بدايتها يعرض حالة المرضى للسوء.

أعراض مرض الفشل الكلوي

خلل فى كمية البول:

كمية البول الطبيعية في اليوم تتراوح ما بين 700 إلى 1500 سم، ولكن يعاني مريض الكلى من زيادة في كمية البول ثم انخفاضها إلى أقل من 400 سم.

شعور بغثيان وتقيؤ:

من أهم أعراض الإصابة المبكرة لمريض الكلى الشعور الدائم بالغثيان.

كذلك الإحساس بنقص الشهية:

يعاني مريض الفشل الكلوي من نقص الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام بطريقته المعتادة.

الشعور بتعب وضعف عام.

وجود صعوبات بالنوم.

انخفاض حدة التفكير.

تورم بالكاحلين والأرجل:

يحدث ذلك نتيجة فقد البروتينات وخصوصًا “الألبيومين” في البول، بسبب عدم قدرة الكلية على الاحتفاظ به، مما يؤدي إلى خروج الماء من الأوردة إلى المسافات بين الخلايا، الأمر الذي يؤدي إلى تورم الجفون والكاحل.

حكة:

يشعر المريض بالفشل الكلوي برغبة في الحكة بمناطق مختلفة في الجسم.

كذلك هناك طرق للوقاية من الفشل الكلوي، يمكن عرضها فى النقاط التالية:

1- المحافظة على ضغط دم سليم ومتابعة علاجه أولاً بأول.

2- المحافظة على قيم السكر في الدم ومتابعة علاجه.

3- غذاء صحي سليم وشرب كميات كافية من الماء النقي.

4- عدم تناول أدوية بدون استشارة الطبيب.

5- البعد عن تناول المسكنات.

6- الفحص الدوري للأشخاص الذين يواجهون خطر الإصابة، مثل مرضى ضغط الدم المرتفع ومرضى السكر.