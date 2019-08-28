ماذا قال مدرب الهلال “لوشيسكو” عقب التعادل أمام الاتحاد ؟

بدا مدرب فريق الهلال رازفان لوشيسكو ممتعضًا خلال المؤتمر الصحفي اللاحق لمباراة فريقه ضد الاتحاد بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وصيف دوري المحترفين عاد من ملعب الجوهرة المشعة بجدة بالتعادل السلبي، بعدما فشلت كل محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك.

المباراة أقيمت بضيافة من فريق الاتحاد، إذ ملأ الملعب قرابة 55 ألف مشجع من جمهور الفريقين في أجواء حماسية للغاية، بيد أن المستوى الفني للمباراة لم يرتق للمأمول.

وسيحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الهلال في الإياب بالرياض، بتاريخ 17 من الشهر القادم في مباراة نارية على غرار الحذر الذي ساد موقعة الذهاب.

https://twitter.com/theAFCCL_ar/status/1166434576266354689

بدوره وجّه المدرب الروماني لوشيسكو البالغ من العمر 50 عامًا، انتقادًا لاذعًا إلى حكم المباراة الأسترالي كريس بيث..

“لم يحتسب لنا الحكم ركلتي جزاء صحيحتين مائة بالمائة، الأولى لجوميز والثانية لهتان”، هكذا عبّر لوشيسكو عن احتجاجه حيال التحكيم.

وأضاف عن إشراكة المدافع علي آل بليهي في المباراة.. “احتجت إلى لاعب بخصائص دفاعية وكان التفضيل في صالح البليهي”.

وأكمل “في بعض الأوقات قد احتاج ظهير ذو نجاعة أقوى هجوميًا ووقتئذٍ أشرك لاعب آخر، لكل مباراة قراءة مختلفة”.

وأردف عن مستوى المباراة.. “لقد تحكمنا في مجريات المباراة بشكل كبير، من الطبيعي أن يقل المجهود البدني بمرور الوقت لأن الأجواء صعبة حقًا”.

وسيحاول الهلال تحاشي سيناريو 2011 عندما أقصاه الاتحاد من ثمن نهائي البطولة بالتغلب عليه بثلاثة أهداف لواحد.

بيد أن النمور لم يتقدموا لأكثر من نصف النهائي، عندما تعرضوا للإقصاء أمام جيونبوك الكوري الجنوبي.

مباراة الحسم في الرياض ستحمل مدلولًا قويًا للاتحاد حال العبور، إذ سيبحث عن لقبه الثالث في البطولة بنظامها الحديث، بعدما ظفر بنسختين متتاليتين 2004 و 2005.

بينما يشق الهلال طريقه نحو باكورة ألقابه في المسابقة بعدما خسر نهائيين عامي 204 و 2017، وهو الذي أحرزها مرتين بالنظام القديم عامي 2000 و 1992.