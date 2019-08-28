حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم

الرياض_واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الاربعاء، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )
فيما يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيديو | #الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية على المناطق الجنوبية والغربية في #المملكة . #الإخبارية pic.twitter.com/VpyD4jfITH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2019