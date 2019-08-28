تمديد العمل بـ 7 محطات إضافية لفحص السيارات

الرياض : واس

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات تمديد العمل في 7 محطات أخرى في الفترة المسائية بدءاً من يوم الأحد المقبل، وتشمل محطات كل من: حائل، الخرج، تبوك، ينبع، جازان، نجران، حفر الباطن.

وبينت الإدارة العامة للفحص الفني أن استقبال المركبات في هذه المحطات سيستمر حتى الحادية عشرة مساءً من الأحد إلى الخميس، فيما عملها يوم السبت سيستمر حتى العاشرة مساء.

يأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها محطات الفحص الفني الدوري للسيارات، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين وتمكيناً لهم من فحص مركباتهم بيسر وسهولة خلال الفترة المسائية، وبتوجيهات من مدير عام المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي.