المرأه

انقصي وزنك 5 كجم خلال أسبوع مع رجيم الكرز

فرناس حفظيaccess_time26 / ذو الحجة / 1440 هـ      28 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

يحتوي الكرز على العديد من الفيتامينات والاملاح المعدنية مثل البوتاسيوم، ويعتبر الكريز من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية لذلك يستخدم فى أنظمة الحمية الغذائية، كما أنه يعمل على خفض السكر بالدم، وخفض الكوليسترول والدهون، ويساعد على التخلص من حصوات الكل والمرارة.

كما انه غنى بمضادات الأكسدة التى تقوى جهاز المناعة وتمنع الإصابة بمرض السرطان، كما ان مضادات الأكسدة تعمل على محاربة الشيخوخة المبكرة.

و لقد جئنا لكِ عزيزتى القارئة اليوم برجيم الكرز ، فهو نظام غذائى يعتمد على تناول الكرز بكميات كبيرة خلال اليوم ، مما يساعدك على إنقاص وزنك 5 كيلو فى 7 أيام .

الإفطار : تناولي 2 كوب ماء مضافاً إليهم معلقة عسل نحل.

وبعدها تناولي نصف كجم من الكرز مع كوب زبادى خالي الدسم مضافا اليه نصف كوب كورن فليكس.

الغداء : خضار سوتيه بدون سمن أو زيت مع قطعة لحم أو ربع دجاجة مشوية، طبق سلطة خضار مع 5 ملاعق أرز مسلوق أو نصف رغيف خبز أسمر.

العشاء نصف كجم من الكرز مع كوب زبادى خالي الدسم .

ومن المهم جدا أثناء عمل هذا النظام الغذائي شرب 2 لتر من الماء يومياً فبدون الماء لا نتيجة للدايت ، لأن الماء سيساعد على إذابة الدهون وطرد السموم من الجسم.

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *