انقصي وزنك 5 كجم خلال أسبوع مع رجيم الكرز

يحتوي الكرز على العديد من الفيتامينات والاملاح المعدنية مثل البوتاسيوم، ويعتبر الكريز من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية لذلك يستخدم فى أنظمة الحمية الغذائية، كما أنه يعمل على خفض السكر بالدم، وخفض الكوليسترول والدهون، ويساعد على التخلص من حصوات الكل والمرارة.
كما انه غنى بمضادات الأكسدة التى تقوى جهاز المناعة وتمنع الإصابة بمرض السرطان، كما ان مضادات الأكسدة تعمل على محاربة الشيخوخة المبكرة.
و لقد جئنا لكِ عزيزتى القارئة اليوم برجيم الكرز ، فهو نظام غذائى يعتمد على تناول الكرز بكميات كبيرة خلال اليوم ، مما يساعدك على إنقاص وزنك 5 كيلو فى 7 أيام .